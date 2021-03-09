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Боярский: «Зенит» может упустить чемпионство»

09 Марта 2021, 18:27,

Михаил Боярский высказался о результатах «Зенита».

«Можем упустить чемпионство в конкурентной борьбе», - цитирует Боярского «Спорт-Экспресс».

После двадцати одного тура «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. На втором месте расположился ЦСКА, отстающий от питерцев на два зачетных балла. Стоит отметить, что после возобновления сезона подопечные Сергея Семака потерпели два поражения и один раз сыграли вничью.

В двадцать втором туре «Зенит» на своём поле примет грозненский «Ахмата», встреча запланирована на субботу, тринадцатое марта. Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 16:30 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Зенит, Михаил Боярский
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