Экс-наставник московского «Спартака» Олег Романцев выписан из больницы. Именитый специалист был госпитализирован второго марта, он перенёс операцию на сердце.

«Буду находиться еще неделю под наблюдением врачей, самочувствие хорошее», - цитирует Романцева sport24.

67-летний Романцев является самым титулованным тренером в истории «Спартака», в его активе чемпионство СССР, восемь золотых медалей чемпионата России, три Кубка России и один Кубок СССР.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице российской Премьер-лиги после двадцати одного тура, отставание от лидирующего «Зенита» составляет четыре зачетных балла.