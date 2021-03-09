«Спартак»: «Никто из клуба со Спаллетти не связывался»

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09 Марта 2021, 15:42,
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Представитель «Спартака» Антон Фетисов опроверг слухи о возможном назначении Лучано Спаллетти на пост главного тренера «красно-белых».
«Очередной вброс, никто со Спаллетти из «Спартака» не связывался», - цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».
После двадцати одного тура «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице российской Премьер-лиги. По окончании сезона клуб покинет Доменико Тедеско, ранее объявивший о своём решении не продлевать контракт с «красно-белыми».
Спаллетти известен в России по своей работе в «Зените» с 2009 по 2014 годы, с которым он дважды выигрывал чемпионат России.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Спартак Москва, Лучано Спаллетти