«Спартак»: «Никто из клуба со Спаллетти не связывался»

Представитель «Спартака» Антон Фетисов опроверг слухи о возможном назначении Лучано Спаллетти на пост главного тренера «красно-белых».

«Очередной вброс, никто со Спаллетти из «Спартака» не связывался», - цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».

После двадцати одного тура «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице российской Премьер-лиги. По окончании сезона клуб покинет Доменико Тедеско, ранее объявивший о своём решении не продлевать контракт с «красно-белыми».

Спаллетти известен в России по своей работе в «Зените» с 2009 по 2014 годы, с которым он дважды выигрывал чемпионат России.