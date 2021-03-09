Брага: «Спартак» похож на «Рому», а «Краснодар» рискует вылететь с Мусаевым в ФНЛ»

Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол для MondoSportivo.it, La Gazzetta dello Sport и CalcioRusso.com, в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым высказался о московском «Спартаке» и «Краснодаре». Напомним, что в 21-м туре чемпионата России «красно-белые» разгромили «быков» 6:1.

- «Спартак» похож на «Рому». Вокруг этих команд повышенный эмоциональный фон. Когда они побеждают, то предпочитают не обращать внимание на ошибки и проблемы, а когда проигрывают, то сразу все становятся виноватые. Но это применимо к «Спартаку» только в отношении последних двадцати сезонов, потому что в 90-х он был гегемоном.

Насчёт «Краснодара» я могу понимать, что он тащит своего тренера. Но я бы не тащил. В плохом выступлении команды виноват как Мусаев, так и футболисты, выходящие на поле. Если «Краснодар» проиграет все оставшиеся матчи чемпионата, как допустил его гендиректор, то, скорее всего, клуб вылетит в ФНЛ. Я думаю, Галицкий вряд ли хочет доиграться до такого. Мне кажется, что «Краснодар» теряет большой потенциал из-за тренера и каких-то решений руководства.