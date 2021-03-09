Обедзинский: «Размагниченный «Краснодар» гонял «Спартак», как колхоз»

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал сокрушительное поражение «Краснодара» от московского «Спартака» в 21-м туре РПЛ (1:6).

- «Краснодар» сейчас раскладная и размагниченная команда, хотя после двух пропущенных мячей он закрутил и загонял «Спартак», как колхоз. Но «зада» хорошего и опорников у «быков» нет. Посмотрите, защита «Краснодара» – проходной двор. Ну что можно говорить, если правый защитник – Ионов? Я всё вспоминаю кредо Германа Семёновича Зонина – только на базе хорошо организованной обороны можно успешно атаковать.

Спартаковцы во втором тайме раскатали соперника не благодаря себе, а благодаря тому, что что «Краснодар» помог им это сделать. А теперь, вы что, «Спартак» воспрянет! Видели, как Тедеско в уши Федуну заливал? Но в первую очередь «Спартаку» теперь надо думать, как бы не проиграть «Динамо» и «Уралу».

Ари я бы выгнал из «Краснодара» поганой метлой, а то он просто издевается над командой. И где выхлоп академии «быков», где ваши ученики, где ваши воспитанники? Такие бабки туда вкладываются, такая там конкуренция, но результата нету, академия «Краснодара» себя не оправдывает.