Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Обедзинский: «Размагниченный «Краснодар» гонял «Спартак», как колхоз»

09 Марта 2021, 09:30,

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал сокрушительное поражение «Краснодара» от московского «Спартака» в 21-м туре РПЛ (1:6).

- «Краснодар» сейчас раскладная и размагниченная команда, хотя после двух пропущенных мячей он закрутил и загонял «Спартак», как колхоз. Но «зада» хорошего и опорников у «быков» нет. Посмотрите, защита «Краснодара» – проходной двор. Ну что можно говорить, если правый защитник – Ионов? Я всё вспоминаю кредо Германа Семёновича Зонина – только на базе хорошо организованной обороны можно успешно атаковать.

Спартаковцы во втором тайме раскатали соперника не благодаря себе, а благодаря тому, что что «Краснодар» помог им это сделать. А теперь, вы что, «Спартак» воспрянет! Видели, как Тедеско в уши Федуну заливал? Но в первую очередь «Спартаку» теперь надо думать, как бы не проиграть «Динамо» и «Уралу».

Ари я бы выгнал из «Краснодара» поганой метлой, а то он просто издевается над командой. И где выхлоп академии «быков», где ваши ученики, где ваши воспитанники? Такие бабки туда вкладываются, такая там конкуренция, но результата нету, академия «Краснодара» себя не оправдывает.
Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Спартак Москва, Краснодар, РПЛ, Чемпионат России, Владимир Обедзинский
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (3)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Попов Владимир
09 Марта 2021, 10:09

Кто это бздинский?Колхозник

1
SpaM
09 Марта 2021, 10:03

Не хотели ли корреспонденты Еврофутбол.ру брать интервью у людей, чье мнение ну хоть сколько-нибудь интересно? А не бывших игроков из клубов с футбольного дна.

0
Spirit
09 Марта 2021, 10:31

да просто дно общается с дном)

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Это уже совсем не смешно - «Ливерпуль» проиграл дома в шестой раз подряд
Это уже совсем не смешно - «Ливерпуль» проиграл дома в шестой раз подряд
Бензема спас «Реал» в дерби Мадрида: «Атлетико» упустил победу на последних минутах
Бензема спас «Реал» в дерби Мадрида: «Атлетико» упустил победу на последних минутах
Экс-игрок сборной Бразилии: «Роналду никогда не достигнет уровня Пеле, Марадоны и Месси»
Экс-игрок сборной Бразилии: «Роналду никогда не достигнет уровня Пеле, Марадоны и Месси»
Дубль Мораты принёс «Ювентусу» волевую победу над «Лацио»
Дубль Мораты принёс «Ювентусу» волевую победу над «Лацио»
Они спасали Тедеско: «Спартак» разбомбил «Краснодар» с катастрофичным счётом
Они спасали Тедеско: «Спартак» разбомбил «Краснодар» с катастрофичным счётом


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола