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Брага: «Зенит» сейчас слабый и уже не станет сильнее до лета»

09 Марта 2021, 09:00,

Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол для MondoSportivo.it, La Gazzetta dello Sport и CalcioRusso.com, в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился мнением о «Рубине» и «Зените» после победы казанцев над питерцами со счётом 2:1 в 21-м туре чемпионата России.

- В первую очередь надо отметить, как хорошо выступает «Рубин» под руководством Слуцкого. Казанцы обыграли в гостях «Спартак», два раза победили «Зенит». Мы помним, что когда Слуцкий приходил, «Рубин» был средним в плохом смысле этого слова, а сейчас у него есть будущее и план развития. Нынешние результаты казанцев неслучайны. Возможно, скоро «Рубин» вернётся в еврокубки.

«Зениту» летом однозначно нужны перемены. Надо понимать, с кем ему расставаться и как двигаться дальше. Сейчас «Зенит» – средняя и слабая команда, и он останется таким до лета в нынешнем составе, поэтому я не удивлён его последними результатами. То, что «Зенит» идёт на первом месте, это подарок ему со стороны соперников, которые когда-то всё-таки будут выигрывать. Вопрос титула открыт, и «Спартак», по-моему, ещё в чемпионской гонке.

Трудно ли «Зениту» психологически? Команда, которая хочет стать чемпионом, должна уметь справляться с давлением и негативным психологическим фоном. На протяжении сезона у всех происходят сложные моменты, не бывает такого, что всегда всё хорошо. А выигрывают чемпионство те клубы, которые лучше проходят тяжёлые периоды.
Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Зенит, Рубин, РПЛ, Чемпионат России, Микаэль Брага
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