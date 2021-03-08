Спаллетти может возглавить «Спартак»

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08 Марта 2021, 19:44,
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Итальянский тренер Лучано Спаллетти может вернуться в Россию.
Как сообщает affaritaliani, в услугах специалиста заинтересован московский «Спартак», который останется без тренера по окончании сезона. Отмечается, что Спаллетти является и одним из претендентов на работу в «Фиорентине» и «Наполи».
Напомним, что нынешний наставник «красно-белых» Доменико Тедеско объявил, что покинет российский клуб по окончании контракта.
Спаллетти работал в «Зените» с 2009 по 2014 год, за это время питерцы дважды выиграли чемпионат России и по разу стали обладателями Кубка и Суперкубка России.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Спартак Москва, Лучано Спаллетти