Спаллетти может возглавить «Спартак»

Итальянский тренер Лучано Спаллетти может вернуться в Россию.

Как сообщает affaritaliani, в услугах специалиста заинтересован московский «Спартак», который останется без тренера по окончании сезона. Отмечается, что Спаллетти является и одним из претендентов на работу в «Фиорентине» и «Наполи».

Напомним, что нынешний наставник «красно-белых» Доменико Тедеско объявил, что покинет российский клуб по окончании контракта.

Спаллетти работал в «Зените» с 2009 по 2014 год, за это время питерцы дважды выиграли чемпионат России и по разу стали обладателями Кубка и Суперкубка России.