Лоськов – о победе над «Арсеналом»: «Игра шла до гола»

Тренер московского «Локомотива» Дмитрий Лоськов прокомментировал победу над тульским «Арсеналом» в двадцать первом туре российской Премьер-лиги.

«Игра шла до гола, кто забил первый, тот и выиграл. Все замены усилили игру, благодарны ребятам», - сказал Лоськов в эфире телеканала «Матч Премьер».

Стоит отметить, что впервые с сентября за «железнодорожников» отличился нападающий Фёдор Смолов, вышедший на замену во втором тайме.

«Локомотив» набрал тридцать четыре очка в двадцати одном матче и расположился на шестом месте в турнирной таблице российской Премьер-лиги, отставание от лидера составляет восемь зачетных баллов.