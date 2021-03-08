Лоськов – о победе над «Арсеналом»: «Игра шла до гола»

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08 Марта 2021, 17:54,
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Тренер московского «Локомотива» Дмитрий Лоськов прокомментировал победу над тульским «Арсеналом» в двадцать первом туре российской Премьер-лиги.
«Игра шла до гола, кто забил первый, тот и выиграл. Все замены усилили игру, благодарны ребятам», - сказал Лоськов в эфире телеканала «Матч Премьер».
Стоит отметить, что впервые с сентября за «железнодорожников» отличился нападающий Фёдор Смолов, вышедший на замену во втором тайме.
«Локомотив» набрал тридцать четыре очка в двадцати одном матче и расположился на шестом месте в турнирной таблице российской Премьер-лиги, отставание от лидера составляет восемь зачетных баллов.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Локомотив Москва, Арсенал Тула, Дмитрий Лоськов