Североирландский арбитр вошёл в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС

Арбитр из Северной Ирландии Алан Снодди вошёл в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза.

Снодди двадцать лет был судьёй категории ФИФА и обслуживал матчи высочайшего уровня. 65-летний арбитр в общей сложности отработал на ста шести международных матчах.

В настоящее время Снодди занимает должность специального советника судейской конвенции УЕФА, также технического инструктора ФИФА и УЕФА.

Напомним, что председателем комиссии экспертно-судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза является Ашот Хачатурянц