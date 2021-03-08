Североирландский арбитр вошёл в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС

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08 Марта 2021, 17:13,
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Арбитр из Северной Ирландии Алан Снодди вошёл в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза.
Снодди двадцать лет был судьёй категории ФИФА и обслуживал матчи высочайшего уровня. 65-летний арбитр в общей сложности отработал на ста шести международных матчах.
В настоящее время Снодди занимает должность специального советника судейской конвенции УЕФА, также технического инструктора ФИФА и УЕФА.
Напомним, что председателем комиссии экспертно-судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза является Ашот Хачатурянц
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Алан Снодди