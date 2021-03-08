Таски: «Успехом для такого клуба как «Спартак» будет только победа в чемпионате»

Экс-защитник «Спартака» Сердар Таски считает, что «красно-белых» по итогам нынешнего сезона устроит только победа в чемпионате России.

«Считаю, что успехом для такого клуба как «Спартак» будет только победа в чемпионате», - цитирует Таски sport24.

Вчера подопечные Доменико Тедеско уверенно разобрались на своём поле «Краснодару» (6:1). «Красно-белые» занимают третье место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.

Таски выступал за российский клуб с 2013 по 2018 год, за это время немецкий футболист сыграл восемьдесят пять матчей за «Спартак», забил три гола и отдал две голевые передачи.