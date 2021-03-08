Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
1

Васильков – о состоянии Романцева: «Всё обошлось»

08 Марта 2021, 15:13,

Экс-врач «Спартака» Юрий Васильков рассказал о состоянии бывшего наставника «красно-белых» Олега Романцева, который недавно перенёс операцию на сердце после инфаркта.

«Все обошлось. Теперь режим, соблюдение предписаний. В дальнейшем все будет хорошо», - цитирует Василькова ТАСС.

О госпитализации прославленного специалиста стало известно второго марта.

Напомним, что вчера, седьмого марта, «Спартак» на своём поле не оставил шансу «Краснодару» (6:1), тем самым порадовав Романцева. Вчерашняя победа позволила «красно-белым» подняться на третье место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Олег Романцев, Юрий Васильков
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Это уже совсем не смешно - «Ливерпуль» проиграл дома в шестой раз подряд
Это уже совсем не смешно - «Ливерпуль» проиграл дома в шестой раз подряд
Экс-игрок сборной Бразилии: «Роналду никогда не достигнет уровня Пеле, Марадоны и Месси»
Экс-игрок сборной Бразилии: «Роналду никогда не достигнет уровня Пеле, Марадоны и Месси»
Бензема спас «Реал» в дерби Мадрида: «Атлетико» упустил победу на последних минутах
Бензема спас «Реал» в дерби Мадрида: «Атлетико» упустил победу на последних минутах
Месси чудом не вылетел из Кубка Короля: «Барселона» была на волоске, но дожала «Севилью» в полуфинале
Месси чудом не вылетел из Кубка Короля: «Барселона» была на волоске, но дожала «Севилью» в полуфинале
Дубль Мораты принёс «Ювентусу» волевую победу над «Лацио»
Дубль Мораты принёс «Ювентусу» волевую победу над «Лацио»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола