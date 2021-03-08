Васильков – о состоянии Романцева: «Всё обошлось»

Экс-врач «Спартака» Юрий Васильков рассказал о состоянии бывшего наставника «красно-белых» Олега Романцева, который недавно перенёс операцию на сердце после инфаркта.

«Все обошлось. Теперь режим, соблюдение предписаний. В дальнейшем все будет хорошо», - цитирует Василькова ТАСС.

О госпитализации прославленного специалиста стало известно второго марта.

Напомним, что вчера, седьмого марта, «Спартак» на своём поле не оставил шансу «Краснодару» (6:1), тем самым порадовав Романцева. Вчерашняя победа позволила «красно-белым» подняться на третье место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.