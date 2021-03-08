«Зенит» когда будете так размазывать?»: Реакция Сети на избиение «Спартаком» «Краснодара»

Воскресным вечером московский «Спартак» не оставил мокрого места от «Краснодара», повергнув того со счётом 6:1 в матче 21-го тура чемпионата России. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» собрало интересные комментарии по этому поводу из Интернета.

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Спортивный Канал: «Ещё бы чуть-чуть, и московский «Спартак» породнился бы со сборной Португалии».

Vlad Guryanov: «В обороне у «Краснодара» уволенные сотрудники из «Магнита» и «Fix Price».

Anton Vereshagin: «Ух, внутренние тёрки в «Краснодаре», видать, серьёзные!».

Roman Ch: «Жаль «Краснодар». Они на сборах бухали походу просто, как минимум защитники».

Карабас Барабасович: «Только ради таких игр я смотрю нашу лигу приколов. Ну прикольно же, а)))))».

YOURI TEMIRCHEV: «Пора менять ветеринара».

Шерлок Холмс: «Футбольный Бог на стороне «Спартака».

Роман Роман: «И тут завелась «Красная машина»...».

Home Studio: «В красной форме точно «Спартак», а не «Бавария»? Очень уж убедительно».

Алекс ЬюБ: «А я всегда знал, что дело не в Тедеско!».

sapfir sapfir: «Что с «Рубином» было, то постановка какая-то».

Егор Ткаченко: «Блин, что будет с ЦСКА 25 апреля…».

Dimixov: «Раз в год и «Спартак» стреляет».

Milenafilms: «Тот момент, когда начал смотреть как болельщик «Краснодара», а закончил как болельщик «Спартака».

MrAlexzanderr: «Походу ребята решили сыграть в футбол, а не в РПЛ».

Евгений: «Вместо поля свинарник какой-то. Не РПЛ, а чемпионат водокачки, ПОЗОР!».

Александр Никоненко: «Российская лига – это такое днище. Люди миллиардами ворочают, а поле нормально сделать не могут, такое ощущение что поле в глубинке какой-то, всё покатое, мяч прыгает как по кочкам, вечно позор, позор, ещё раз позор».

ST: «РПЛ просто космос!!!! Самый зрелищный чемпионат Европы!!! Именно в России сохранился футбольный дух после пандемии».

gghice1: «Такое поле, как будто матч из 90-х кто-то оцифровал в HD».

Лучший Капер: «Будем говорить откровенно, без фанатизма, этот матч достоин любого топ-чемпионата!!! «Краснодару» просто не повезло, так бы мы увидели минимум 9 голов в этом матче. Спасибо, РПЛ, порадовала!».

1mn0p *: «Ходят слухи, что Ларссон до сих пор бежит».

Смак Видео: «Такой «Спартак» даже как-то неудобно называть мясом».

Илья Уфимцев: «Вкусная тушёнка получилась из «быков».

Роман Ромео: «Гладиатор вернулся! Из «бычка» шашлык приготовил!!!».

Снежана Солнышкина: «Бычков» в «тëлочек» превратили. Браво!!!».

Саня Смирнов: «Оборона «Краснодара» – это клиника психиатрическая, и Кайо – её главный врач».

sashach04: «Галицкий, наверное, всё успокоительное скупил в аптеках Москвы».

Виктор Морозов: «Галицкий решил забить болт на «Краснодар», неужели он не видит очевидных проблем в своём клубе?!».

Виталий Парадокс: «Уважаемое руководство «Краснодара», если Мусаев вас держит в заложниках, моргните два раза...».

JumpRiseHead: «Ну это просто разнос-износ, на картофельном поле».

Олег Павлов: «Понравилось, как Ари ушёл, у нас на физре так косили: не, не могу играть, чёт нога болит))».

Катя Кудрякова: «Зенит» когда будете так размазывать?».

Олег Илюнгин: «Жаль, что в России не играет 15 «Краснодаров», только тогда бы «Спартак» стал чемпионом».

PNZ58: «А, что на Youtube уже порно разрешили?».

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Денис Ярыгин: «Продукт СССР! Промямлил – и в стойло!».

Hlusov Sasha: «Да лучше 6 матчей 1:0 чем один 6:1».

Адмирал Крузенштерн: «Федунцы – молодцы».

Михаил Иванов: «Вернулись, чтобы править».

Макс Кирютченков: «Вот был бы на месте «Спартака» «Зенит», все специалисты и разные почётные президенты воспевали бы хвалебные оды «великому клубу».

Володя Коваль: «Вчера «Спартак» выглядел как «Спартак» времён Карреры: хорошая атака, высокий прессинг и отличная физформа, подкреплённая горящими глазами игроков».

Александр Муханов: «Боже, неужели после одного матча кто-то уже начинает болтать о чемпионстве?».

Илья Зверь: «Умяров в основе – это гарантия гола в свои ворота».

Владимир Чулков: «Игра Джикии – это кошмар. Сам на себя не похож. Если бы Кутепов так играл, смешали бы с дерьмом. Сегодня Джикия в «Спартаке» – как Васин у ЦСКА».

Юрий Викторов: «Кипер решает. Сегодня южане его не выпустили. Был ряженый. Отсюда и результат».

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@RoshiaNoRaion: «Краснодар», за что ты так с болельщиками других клубов? Нам теперь месяц слушать спартаковские визги о чемпионстве, «вставании» с колен, возвращении править и т.п.».

Законопослушный Гражданин @Uuqz9o4Qmu7meCi: «Все участники еврокубков, которые с позором провалили участие, должны быть аналогично унижены в местном чемпионате».

Команда Галицкого @galitskiyteam: «В «Тамбове» футболисты играют за МРОТ. Итоги последних матчей у нас примерно одинаковые. Выводы делайте сами…».

Евгений Кареев @ekareev: «Не понимаю, кто решил, что «Краснодар» – это большой клуб? Наличие частного финансирования и стадиона не делает его автоматически большим. Обычная провинциальная команда среднего уровня. Остальное не более чем фантазия Арутюняна / Галицкого».