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Гранд Серии А заинтересовался нападающим ЦСКА

08 Марта 2021, 13:30,

Форвард московского ЦСКА Адольфо Гайч, выступающий на правах аренды за «Беневенто», попал в сферу интересов итальянского топ-клуба. Об этом информирует издание Calciomercato.

Согласно данным источника, заинтересованность в услугах 22-летнего нападающего проявляет миланский «Интер». «Нерадзурри» рассматривают Гайча в качестве дублера для бельгийца Ромелу Лукаку.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Адольфо провел три встречи и отметился забитым мячом.

Аргентинец перешел в ЦСКА из «Сан-Лоренсо» летом 2020-го года. Его контракт с «армейским» клубом рассчитан до середины 2025-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ЦСКА Москва, Интер Милан, Адольфо Гайч
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