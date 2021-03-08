Гранд Серии А заинтересовался нападающим ЦСКА

Форвард московского ЦСКА Адольфо Гайч, выступающий на правах аренды за «Беневенто», попал в сферу интересов итальянского топ-клуба. Об этом информирует издание Calciomercato.

Согласно данным источника, заинтересованность в услугах 22-летнего нападающего проявляет миланский «Интер». «Нерадзурри» рассматривают Гайча в качестве дублера для бельгийца Ромелу Лукаку.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Адольфо провел три встречи и отметился забитым мячом.

Аргентинец перешел в ЦСКА из «Сан-Лоренсо» летом 2020-го года. Его контракт с «армейским» клубом рассчитан до середины 2025-го года.