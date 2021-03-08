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Тихонов назвал тренера, которого нужно пригласить в «Спартак» на замену Тедеско

08 Марта 2021, 12:25,

Экс-футболист сборной России и московского «Спартака» Андрей Тихонов считает, что «красно-белым» стоит сменить главного тренера. Он предложил пригласить на этот пост Станислава Черчесова, ныне работающего со сборной России.

«Будь я на месте Федуна, то взял бы Черчесова. Он в сборной доказал. Пусть говорят, что российские тренеры плохие. Федун принимает решение, пускай Федун отвечает за результат», - сказал Тихонов изданию Sport24.

В настоящий момент пост главного тренера «Спартака» занимает немецкий специалист Доменико Тедеско. Действующий трудовой договор между сторонами рассчитан до лета 2021-го года. Перед зимним перерывом Тедеско заявил, что не планирует продлевать контракт с российским клубом.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Станислав Черчесов, Андрей Тихонов
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Комментарии (3)
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0
Diman777
08 Марта 2021, 13:20

Тиханов в последнее время разочаровывает. Превратился в очередного несущего дичь ветерана.

0
ингерман
08 Марта 2021, 12:33

ай поточняк.. давай черчеса.. )))

1
wertygaz
08 Марта 2021, 12:33

Нет только не Черчесов. Тогда ни молодежи никого не пустит... Как в сборной одни и те же которые когда то блеснули...

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