Тихонов назвал тренера, которого нужно пригласить в «Спартак» на замену Тедеско

Экс-футболист сборной России и московского «Спартака» Андрей Тихонов считает, что «красно-белым» стоит сменить главного тренера. Он предложил пригласить на этот пост Станислава Черчесова, ныне работающего со сборной России.

«Будь я на месте Федуна, то взял бы Черчесова. Он в сборной доказал. Пусть говорят, что российские тренеры плохие. Федун принимает решение, пускай Федун отвечает за результат», - сказал Тихонов изданию Sport24.

В настоящий момент пост главного тренера «Спартака» занимает немецкий специалист Доменико Тедеско. Действующий трудовой договор между сторонами рассчитан до лета 2021-го года. Перед зимним перерывом Тедеско заявил, что не планирует продлевать контракт с российским клубом.