Умяров: «Промес кайфует в «Спартаке»

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08 Марта 2021, 10:16,
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Хавбек московского «Спартака» Наиль Умяров поделился мнением о возвращении в команду голландского вингера Куинси Промеса. В поединке 21-го тура чемпионата России против «Краснодара» (6:1) 29-летний игрок отметился голом и ассистом.
«Он приехал домой. Видно, как Промес кайфует от своей роли в клубе, от всего, что происходит, - рассказал полузащитник на канале журналиста Дмитрия Егорова.
Напомним, что Куинси вернулся в московский клуб в конце февраля текущего года. Стороны заключили долгосрочный договор до середины 2024-го года. За трансфер Промеса «Спартак» заплатил амстердамскому «Аяксу» 8,5 миллиона евро.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Спартак Москва, Куинси Промес, Наиль Умяров