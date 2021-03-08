Умяров: «Промес кайфует в «Спартаке»

Хавбек московского «Спартака» Наиль Умяров поделился мнением о возвращении в команду голландского вингера Куинси Промеса. В поединке 21-го тура чемпионата России против «Краснодара» (6:1) 29-летний игрок отметился голом и ассистом.

«Он приехал домой. Видно, как Промес кайфует от своей роли в клубе, от всего, что происходит, - рассказал полузащитник на канале журналиста Дмитрия Егорова.

Напомним, что Куинси вернулся в московский клуб в конце февраля текущего года. Стороны заключили долгосрочный договор до середины 2024-го года. За трансфер Промеса «Спартак» заплатил амстердамскому «Аяксу» 8,5 миллиона евро.