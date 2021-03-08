Сабитов: «Вряд ли «Спартак» пойдёт вверх и вряд ли Галицкий нажмёт красную кнопку»

Бывший главный тренер юношеской сборной России и нынешний тренер «Риги» Равиль Сабитов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал матч 21-го тура чемпионата России между московским «Спартаком» и «Краснодаром» (6:1).

- «Краснодар» получил нокдаун и нокаут по всем канонам боксёрского поединка. «Спартак» прошёлся по нему катком. Игра выдалась интересной для зрителей – было очень много атак и голевых моментов. Ради такого открытого футбола болельщики и стремятся на стадионы.

От «Спартака» вполне можно было ожидать в первые 10-15 минут агрессивности для быстрого гола или голов, но краснодарцы оказались к этому не готовы. Тем не менее они нашли в себе силы выдать хороший отрезок после двух пропущенных мячей, когда затерзали оборону соперника, но смогли забить только один раз. А дальше «Краснодар» пропустил ненужный третий гол, который стал решающим, и после этого уже не смог подняться с колен. «Быки» оказались деморализованы, и «Спартак» добил их ещё тремя «выстрелами».

«Краснодару» сейчас сильно не хватает Сафонова. Считаю, что без него вратарская позиция выглядит у команды очень слабой. Здесь можно провести параллели с ЦСКА. Там у Акинфеева есть на подмену Помазун, вратарь достаточно хорошей квалификации, но равно отсутствие Акинфеева ощущается сильно. Он лидер команды, который, когда находится на поле, передаёт уверенность своим партнёрам. Ну и Сафонов в последние два года доказал, что однозначно является для «Краснодара» вратарем номер один. Если он находится в «рамке», то полевые футболисты не переживают за последний рубеж и знают, что вратарь не подкачает.

Уволят ли Мурада Мусаева? Ну мы же прекрасно знаем, что «Краснодар» –это частный клуб, где решения принимает только один человек. Если бы Мусаев не устраивал Галицкого, то был бы уже уволен. Вряд ли у Сергея Николаевича сейчас лопнет терпение. Наряду с Гинером он такой руководитель, который предоставляет тренерам длительное время для работы, как бы болельщики ни были недовольны происходящим. Галицкий понимает, что Мусаеву не хватает опыта, но вряд ли нажмёт в скором времени красную кнопку. Если раньше он долгое время этого не делал, то почему сейчас сделает?

Что касается «Спартака», то его болельщикам не стоит слишком обольщаться, нужно трезво оценивать ситуацию. Да, команда одержала эффектную победу после четырёх подряд поражений, но «Спартаку» было бы лучше выиграть все эти матчи с минимальным счётом, чем один раз блеснуть победой 6:1. Не думаю, что «Спартак» теперь переключился и пойдёт вверх. На мой взгляд, его сверхкрупной победе над «Краснодаром» во многом поспособствовала неуверенная игра вратаря гостей Агкацева.