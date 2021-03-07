Федун рассказал, какая цель на сезон стоит перед Тедеско

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07 Марта 2021, 22:43,
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Владелец московского «Спартака» Леонид Федун рассказал о целях, которые стоят перед Доменико Тедеско на нынешний сезон.
«Перед Тедеско стоит задача завершить сезон в зоне Лиги чемпионов», - цитирует Федуна sport24.
После двадцати одного тура московский клуб занимает третье место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, лидирует же в чемпионате «Зенит».
Напомним, что ранее Тедеско объявил о решении покинуть «Спартак» по окончании сезона, именно тогда кончается контракт немецкого специалиста с российским клубом.
В следующем туре «красно-белым» предстоит сыграть с московским «Динамо».
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Спартак Москва, Леонид Федун, Доменико Тедеско