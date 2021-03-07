Федун рассказал, какая цель на сезон стоит перед Тедеско

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун рассказал о целях, которые стоят перед Доменико Тедеско на нынешний сезон.

«Перед Тедеско стоит задача завершить сезон в зоне Лиги чемпионов», - цитирует Федуна sport24.

После двадцати одного тура московский клуб занимает третье место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, лидирует же в чемпионате «Зенит».

Напомним, что ранее Тедеско объявил о решении покинуть «Спартак» по окончании сезона, именно тогда кончается контракт немецкого специалиста с российским клубом.

В следующем туре «красно-белым» предстоит сыграть с московским «Динамо».