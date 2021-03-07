Арустамян: «Спартаку» очень нравится идея с приглашением Фонсеки

Комментатор и известный инсайдер Нобель Арустамян в разговоре с Сергеем Егоровым прокомментировал информацию о возможном назначении наставника «Ромы» Паулу Фонсеки на пост главного тренера «Спартака».

«Спартаку» очень нравится идея с приглашением Фонсеки, но у него уже есть клуб. Он неплохо работает в «Роме», есть результат, играют хорошо. Вторая проблема – это запросы по зарплате, у Фонсеки и в Италии немаленькая зарплата, а в «Спартаке» запросы будут ещё серьезнее», - сказал Арустамян в интервью на канале Егорова в YouTube.

Напомним, что соглашение Доменико Тедеско с «красно-белыми» истекает в концовке нынешнего сезона, он уже объявил, что покинет московский клуб.