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Арустамян: «Спартаку» очень нравится идея с приглашением Фонсеки

07 Марта 2021, 19:12,

Комментатор и известный инсайдер Нобель Арустамян в разговоре с Сергеем Егоровым прокомментировал информацию о возможном назначении наставника «Ромы» Паулу Фонсеки на пост главного тренера «Спартака».

«Спартаку» очень нравится идея с приглашением Фонсеки, но у него уже есть клуб. Он неплохо работает в «Роме», есть результат, играют хорошо. Вторая проблема – это запросы по зарплате, у Фонсеки и в Италии немаленькая зарплата, а в «Спартаке» запросы будут ещё серьезнее», - сказал Арустамян в интервью на канале Егорова в YouTube.

Напомним, что соглашение Доменико Тедеско с «красно-белыми» истекает в концовке нынешнего сезона, он уже объявил, что покинет московский клуб.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Спартак Москва, Рома, Паулу Фонсека, Нобель Арустамян
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