​Ксения Коваленко родила дочь Глушакову

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07 Марта 2021, 15:08,
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Денис Глушаков в конце первой недели весны поделился со своими подписчиками в Instagram радостной новостью – футболистка Ксения Коваленко, с которой он встречался достаточно давно, родила ему дочь. Девочку назвали Мила.
«Первый хет-трик в жизни, и о лучшем не мог и мечтать», - написал Глушаков.
Отметим, что Денис Глушаков имеет двух дочерей от первого брака.
Ксения Коваленко является футболисткой московского ЦСКА и женской сборной России. Сам Денис Глушаков выступает за «Химки». В своё время полузащитник защищал цвета таких московских клубов, как «Локомотив» и ЦСКА.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Химки, Денис Глушаков, Ксения Коваленко