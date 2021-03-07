​Ксения Коваленко родила дочь Глушакову

Денис Глушаков в конце первой недели весны поделился со своими подписчиками в Instagram радостной новостью – футболистка Ксения Коваленко, с которой он встречался достаточно давно, родила ему дочь. Девочку назвали Мила.

«Первый хет-трик в жизни, и о лучшем не мог и мечтать», - написал Глушаков.

Отметим, что Денис Глушаков имеет двух дочерей от первого брака.

Ксения Коваленко является футболисткой московского ЦСКА и женской сборной России. Сам Денис Глушаков выступает за «Химки». В своё время полузащитник защищал цвета таких московских клубов, как «Локомотив» и ЦСКА.