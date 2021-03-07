​Судья Березнев завершил карьеру после матча «Ротор» - «Химки»

На официальном сайте Российского футбольного союза была размещена информация о том, что судья Дмитрий Березнев завершил карьеру. На протяжении более десяти лет он работал в элитном российском футбольном дивизионе в качестве бокового арбитра.

Последним в карьере Березнева стал субботний матч двадцать первого туре Премьер-лиги между «Ротором» и «Химками». Встреча в Волгограде завершилась нулевой ничьей.

Дмитрий Березнев завершил судейскую карьеру в возрасте сорока пяти лет. За его плечами работа в 143 матчах, сообщает пресс-служба РФС.