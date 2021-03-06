​Нобоа не сыграет против «Локомотива», как и Заболотный

«Сочи» потерял ещё одного игрока на матч двадцать второго тура российской Премьер-лиги против «Локомотива». В субботней игре против «Ростова» полузащитник сочинцев Кристиан Нобоа получил четвёртую в этом сезоне жёлтую карточку. Это означает, что следующий матч эквадорец будет вынужден пропустить из-за дисквалификации.

Также из-за перебора карточек против «Локомотива» за «Сочи» не сыграет нападающий Антон Заболотный.

Следить за игрой между «Ростовом» и «Сочи» можно в подробной текстовой трансляции на страницах LiveResult.

Матч «Локомотив» - «Сочи» пройдёт четырнадцатого марта.