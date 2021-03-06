​Заболотный не сыграет против «Локомотива»

В субботу вечером в чемпионате России проходит матч между «Ростовом» и «Сочи». В концовке первого тайма арбитр вынес предупреждение форварду сочинцев Антону Заболотному. По причине перебора жёлтых карточек Заболотный не сможет помочь своей команде в следующем матче Премьер-лиги. Четырнадцатого марта «Сочи» будет играть в гостях у «Локомотива».

Следить за ходом матча между «Ростовом» и «Сочи» можно в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

В двадцати матчах нынешнего сезона Антон Заболотный смог забить семь голов и отдать три результативных паса на партнёров.