​Заболотный не сыграет против «Локомотива»

|
06 Марта 2021, 19:55,
|
|
В субботу вечером в чемпионате России проходит матч между «Ростовом» и «Сочи». В концовке первого тайма арбитр вынес предупреждение форварду сочинцев Антону Заболотному. По причине перебора жёлтых карточек Заболотный не сможет помочь своей команде в следующем матче Премьер-лиги. Четырнадцатого марта «Сочи» будет играть в гостях у «Локомотива».
Следить за ходом матча между «Ростовом» и «Сочи» можно в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.
В двадцати матчах нынешнего сезона Антон Заболотный смог забить семь голов и отдать три результативных паса на партнёров.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сочи, Антон Заболотный