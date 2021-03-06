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​Рондон дал комментарий по поводу своего будущего

06 Марта 2021, 18:42,

Саломон Рондон в субботу забил дебютный гол за ЦСКА и помог своей команде обыграть «Ахмат» в двадцать первом туре Премьер-лиги России. После игры венесуэльский футболист дал комментарий журналистам по поводу своего будущего.

«Моё будущее? Я пока не знаю. Я провёл только три матча в ЦСКА. Сконцентрирован на своей нынешней команде», - рассказал Рондон.

Напомним, ЦСКА арендовал Рондона у китайского клуба «Далянь Про» до конца нынешнего сезона. Ранее Саломон уже выступал в России за «Рубин» и «Зенит».

ЦСКА обыграл «Ахмат» со счётом 2:0. «Армейцы» занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ЦСКА Москва, Саломон Рондон
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