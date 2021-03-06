Трабукки: «Иличич мог перейти в «Спартак»

Словенский хавбек Йосип Иличич мог оказаться в чемпионате России. Несколько лет назад интерес к футболисту проявлял московский «Спартак». Об этом рассказал агент Марко Трабукки.

«Кто не приехал из топ-игроков? Иличич. Куда он мог перейти? В «Спартак». Причем это еще было три-четыре года назад», - рассказал Трабукки на Youtube-канале «Коммент.Шоу».

В настоящий момент 33-летний полузащитник выступает в чемпионате Италии за «Аталанту». До этого он поиграл за «Палермо» и «Фиорентину».

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Иличич провел 18 матчей, забил пять голов и отдал шесть результативных передач.