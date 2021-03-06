Промес объяснил, почему провалился в «Севилье»

Атакующий полузащитник Куинси Промес, вернувшийся в московский «Спартак», вспомнил о неудачном периоде карьеры в испанской «Севилье».

«Там я играл в защите! Это было убийственно. Старался, улыбался, но это был не я. В таком режиме меня хватило на год. Потом ушел в «Аякс» - и стал прежним Куинси», - приводит слова футболиста пресс-служба «красно-белых».

Напомним, что Промес провел в испанском клубе около года, после чего перебрался в амстердамский «Аякс». В составе «Севильи» голландец сыграл 49 поединков, записав на свой счет три забитых мяча и девять результативных передач.

В «Спартак» Куинси вернулся в феврале текущего года. Стороны заключили долгосрочный контракт до лета 2024-го года.