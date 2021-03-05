Наумов: «Зенит» похож на застоявшееся болото

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов раскритиковал питерский «Зенит».

«Зенит» похож на застоявшееся болото, где ничего не шевелится, все заросло ряской», - цитирует Наумова «Спорт уик-энд».

Подопечные Сергея Семака ещё не побеждали после возобновления сезона. В 1/8 финала Кубка России питерцы уступили на своём поле тульскому «Арсеналу» (1:2), а в российской Премьер-лиге не смогли обыграть «Ростов» (2:2).

После девятнадцати туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу российской Премьер-лиги, опережая идущий следом московский ЦСКА на пять зачетных баллов.

В понедельник, восьмого марта, питерцы встретятся с казанским «Рубином».