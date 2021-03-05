Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Наумов: «Зенит» похож на застоявшееся болото

05 Марта 2021, 21:37,

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов раскритиковал питерский «Зенит».

«Зенит» похож на застоявшееся болото, где ничего не шевелится, все заросло ряской», - цитирует Наумова «Спорт уик-энд».

Подопечные Сергея Семака ещё не побеждали после возобновления сезона. В 1/8 финала Кубка России питерцы уступили на своём поле тульскому «Арсеналу» (1:2), а в российской Премьер-лиге не смогли обыграть «Ростов» (2:2).

После девятнадцати туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу российской Премьер-лиги, опережая идущий следом московский ЦСКА на пять зачетных баллов.

В понедельник, восьмого марта, питерцы встретятся с казанским «Рубином».
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Зенит, Николай Наумов
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Экс-игрок сборной Бразилии: «Роналду никогда не достигнет уровня Пеле, Марадоны и Месси»
Экс-игрок сборной Бразилии: «Роналду никогда не достигнет уровня Пеле, Марадоны и Месси»
Два удаления, камбэк Промеса и чудесный Хвича: «Спартак» проиграл «Рубину» впервые за 82 месяца
Два удаления, камбэк Промеса и чудесный Хвича: «Спартак» проиграл «Рубину» впервые за 82 месяца
Экс-футболист «Интера»: «Ювентус» не прогрессирует из-за Роналду»
Экс-футболист «Интера»: «Ювентус» не прогрессирует из-за Роналду»
258 миллионов евро на два титула РПЛ: Эффективность трансферов «Зенита»
258 миллионов евро на два титула РПЛ: Эффективность трансферов «Зенита»
Снова скука в матче грандов АПЛ: «Челси» и «Манчестер Юнайтед» разошлись нулевым миром
Снова скука в матче грандов АПЛ: «Челси» и «Манчестер Юнайтед» разошлись нулевым миром


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола