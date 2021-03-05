В «Спартаке» высказались о возможном продлении контракта с Тедеско

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05 Марта 2021, 12:30,
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Московский «Спартак» не обсуждал с главным тренером команды Доменико Тедеско возможное продление сотрудничества. Об этом рассказал представитель столичного клуба Антон Фетисов.
«Из-за позиции Доменико Тедеско стороны не дошли до обсуждения деталей возможного нового контракта. Информация не соответствует действительности», - сказал Фетисов в интервью ТАСС.
Напомним, что перед зимним перерывом немецкий тренер заявил о нежелании продлевать трудовое соглашение с российским клубом. Контракт между сторонами истекает летом 2021-го года.
Под руководством Тедеско «красно-белые» набрали 35 очков после 20 туров Премьер-лиги. «Спартак» находится на четвертом месте, отставая от идущего третьим «Сочи» на один балл.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Спартак Москва, Доменико Тедеско, Антон Фетисов