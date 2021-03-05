«С хет-триком!»: ЦСКА поздравил Акинфеева с рождением третьего ребёнка

Футболисты и главный тренер московского ЦСКА Виктор Ганчаренко поздравили капитана команды Игоря Акинфеева с рождением третьего ребенка.

В телеграм-канале ЦВБП-медиа опубликован поздравительный ролик с участием всей команды.

Напомним, что в настоящий момент 34-летний голкипер находится в лазарете из-за болезни. У Акинфеева диагностировали ОРВИ. Из-за этого вратарь пропустил последний поединок своей команды.

В нынешнем сезоне чемпионата России голкипер провел 19 матчей, в которых пропустил 17 мячей. ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, уступая лишь «Зениту».