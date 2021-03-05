Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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Орлов назвал лучшие команды РПЛ по качеству игры

05 Марта 2021, 09:15,

Спортивный комментатор Геннадий Орлов назвал команды чемпионата России, которые показывают самую качественную игру.

«У «Сочи» замечательный тренер Федотов. Клуб продолжит идти в том же темпе. У них хорошая, сбалансированная команда. Считаю, что «Сочи» и «Рубин» по игре сейчас лидеры», - заявил Орлов в эфире «Эхо Москвы».

После 20 проведенных туров «Сочи» набрал 36 баллов и занимает третье место в турнирной таблице российской Премьер-лиги. Казанский «Рубин» с 31 очком располагается на девятой позиции.

Лидером чемпионата России является петербургский «Зенит», на счету которого 42 балла.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Геннадий Орлов
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