Орлов назвал лучшие команды РПЛ по качеству игры

Спортивный комментатор Геннадий Орлов назвал команды чемпионата России, которые показывают самую качественную игру.

«У «Сочи» замечательный тренер Федотов. Клуб продолжит идти в том же темпе. У них хорошая, сбалансированная команда. Считаю, что «Сочи» и «Рубин» по игре сейчас лидеры», - заявил Орлов в эфире «Эхо Москвы».

После 20 проведенных туров «Сочи» набрал 36 баллов и занимает третье место в турнирной таблице российской Премьер-лиги. Казанский «Рубин» с 31 очком располагается на девятой позиции.

Лидером чемпионата России является петербургский «Зенит», на счету которого 42 балла.