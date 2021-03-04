258 миллионов евро на два титула РПЛ: Эффективность трансферов Зенита

На прошлой неделе мы с помощью данных портала transfermarkt оценивали трансферный баланс клубов российской Премьер-лиги за последние пять лет и выяснили, что за этот отрезок времени «Зенит» потратил на новичков более 250 миллионов евро. Четверть миллиарда евро для клуба из России – это очень солидная сумма. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» решило присмотреться поближе к трансферам «Зенита» за последнюю пятилетку и сопоставить их с результатами команды.

В сезоне 2016/2017 «Зенит» потратил не так много – 26,4 миллиона евро. Дороже всех питерцам обошёлся Эрнани, за которого «Атлетико Паранаэнсе» получил восемь миллионов. Бразилец провёл за «сине-бело-голубых» только тридцать семь игр и по-настоящему ценным активом не стал. Семь миллионов «Зенит» потратил на другого бразильского полузащитника – Жулиано. Он выдал неплохой сезон, забил семнадцать голов и отдал тринадцать голевых пасов, но затем перешёл в «Фенербахче» за те же семь миллионов. То есть «Зенит» не заработал, но хоть вышел в ноль.

По три с половиной миллиона евро «Зенит» тогда потратил на Андрея Лунёва и Роберта Мака. Голкипер до сих пор выступает за питерцев, а словак ушёл в январе 2020-го года. В семидесяти двух играх в России он забил четырнадцать голов и отдал четырнадцать голевых пасов. Один из сезонов Мак провёл в аренде в ПАОКе.

Оставшиеся 4,4 миллиона евро в том сезоне питерцы потратили на Йоана Молло, Ивана Новосельцева и Ибрагима Цаллагова, которые практически не играли. Надо признать, что самый удачный трансфер того сезона «Зенит» совершил бесплатно, подписав Бранислава Ивановича на правах свободного агента.

Переходим к сезону 2017/2018, когда «Зенит» серьёзно потратился, выделив на трансферы 95 миллионов евро! Самым дорогим приобретением стал Леандро Паредес. Аргентинец провёл в Санкт-Петербурге полтора сезона, оставляя неоднозначное мнение о себе. Казалось, что Паредес не играет на все сто процентов, а некоторые эксперты даже заявляли, что Леандро не является важной частью «Зенита». Теперь же Леандро показывает шикарный футбол в «ПСЖ». Чтобы убедиться, какой крутой талант прошёл через «Зенит», достаточно посмотреть нарезку его действий в недавнем поединке Лиги чемпионов против «Барселоны». «Зенит» приобрёл Паредеса за 23 миллиона евро, а продал за 40 – получилось заработать.

31 миллион «Зенит» вложил в Эммануэля Мамману и Себастьяна Дриусси. Второй из них в настоящий момент чувствует себя некомфортно в «Зените», играя не на своей любимой позиции. Дриусси очень хочет вернуться в «Ривер Плейт» и прямо говорит об этом, но питерский клуб зимой форварда не отпустил. Что касается Мамманы, то твёрдым игроком основы он так и не стал. В условиях обновлённого лимита на легионеров для Эммануэля не нашлось бы места в заявке питерцев, поэтому он отправился в аренду в «Сочи».

Ещё на двоих аргентинцев – Эмилиано Ригони и Матиаса Краневиттера – «Зенит» потратил 17,5 миллиона евро. Ригони провёл за питерцев более шестидесяти матчей, но особо не впечатлял, поэтому стал скитаться по арендам. Краневиттер тоже видной фигурой в России не стал и был продан «Монтеррею» всего за 2,6 миллиона в начале 2020-го.

Летом 2017-го года «Зенит» явно переплатил за Миху Мевлю, расставшись с 8 миллионами евро. Со временем защитник потерял статус основного игрока в Санкт-Петербурге и ушёл в аренду в «Ростов». Вскоре после истечения срока аренды Мевлю продали «Сочи» за 4 миллиона. Не заиграл в «Зените» и другой защитник – Эльмир Набиуллин, за которого посреди того сезона питерцы заплатили 4,5 миллиона евро. Как и Мевля, в 2019-м году Набиуллин стал игроком «Сочи».

А вот трансфер Далера Кузяева из «Ахмата» за 4 миллиона евро «Зенит» может записать себе в актив. Далер и сейчас является твёрдым игроком основного состава. В прошлом году он пытался перебраться в Европу, но в итоге подписал новый контракт с питерцами. Также со знаком плюс можно отметить переход в «Зенит» в феврале 2018-го года Магомеда Оздоева из «Рубина» за 3,3 миллиона.

Оставшиеся 3,7 миллиона евро «сине-бело-голубые» в том сезоне потратили на приобретения Дениса Терентьева, Андрея Панюкова и Антона Заболотного. Никто из них толком в «Зените» не заиграл, хотя на того же Заболотного возлагали большие надежды. Забив четыре гола за питерцев в течение полутора лет, Антон отправился в «Сочи».

В качестве свободных агентов летом 2017-го года «Зенит» подписал Александра Ерохина, Кристиана Нобоа и Дмитрия Полоза. Ерохин до сих пор относится к основной обойме «сине-бело-голубых», а вот Нобоа и Полоз ныне выступают за «Сочи» и «Ростов» соответственно. Блеснуть в «Зените» им толком не удалось, хотя с учётом бесплатного их подписания, эти трансферы отнести к провалам точно нельзя.

Двигаемся дальше. Летом 2018-го года «Зенит» подписал только одного новичка. Им стал известный итальянский полузащитник Клаудио Маркизио, переехавший в Санкт-Петербург в статусе свободного агента. Травмы не позволили Маркизио показать свой истинный уровень в России – сыграв всего пятнадцать матчей за «Зенит», итальянец завершил карьеру.

Зимой «Зенит» на рынке поработал куда активнее, чем летом. Питерцы вложили в подписание троих футболистов 37 миллионов евро, причём ни с кем не ошиблись. И Вильмар Барриос (15 миллионов), и Ярослав Ракицкий (10), и Сердар Азмун (12) по сей день являются ключевыми футболистами «Зенита». Это была действительно качественная работа «сине-бело-голубых» на трансферном рынке.

Летом 2019-го «Зенит» подписал Малкома, ранее игравшего в самой «Барселоне». Казалось, что в Премьер-лигу России переходит звезда, но бразилец до сих пор не оправдывал даже четверти от 40 миллионов евро, затраченных на его трансфер. Сначала это можно было списать на травму и период адаптации, но сейчас о Макломе уже говорят как о крупном провале «Зенита» на рынке.

А вот купленные тем же летом за 13 и 8 миллионов евро соответственно Дуглас Сантос и Вячеслав Караваев пришлись к месту в «Зените». Особенно следует отметить Дугласа, который, наверное, входит в число лучших игроков Премьер-лиги прямо сейчас.

Алексей Сутормин, за которого «Зенит» заплатил «Рубину» 3 миллиона евро, стал игроком подмены. Трансфер Данила Кругового стоимостью в 2 миллиона оценивать пока сложно, ведь игрок достаточно молод, и ему сложно конкурировать с Дугласом Сантосом на фланге. Что касается арендованного Йордана Осорио, то его, очевидно, брали для подстраховки, и со своей задачей в сезоне 2019/2020 венесуэлец справился, сыграв в шестнадцати матчах «сине-бело-голубых». Переход за 700 тысяч евро Александра Васютина мы опустим – вратарь сыграл за первую команду питерцев только трижды, но его и не брали как основного.

Наконец, переходим к текущему сезону. В октябре «Зенит» подписал за 20,3 миллиона евро полузащитника Вендела. Бразилец провёл только двенадцать игр за «сине-бело-голубых», и какие-то серьёзные выводы делать рановато. Если рассматривать ситуацию с тегом «прямо сейчас», то кажется, что питерцы переплатили. А вот вложенные 12 миллионов евро на покупку Деяна Ловрена – однозначно плюс. Опытный хорват, поигравший в «Ливерпуле», сразу же стал одним из лидеров «Зенита» и даже успел примерить капитанскую повязку.

Оценивать пятилетнюю работу «Зенита», если смотреть на одни лишь фамилии, сложно. С одной стороны, выделяется зима 2019-го года с тремя действительно сильными трансферами, с другой стороны – 40 миллионов евро за Малкома и других латиноамериканских футболистов, которые либо не в полной мере, либо совсем не оправдали ожиданий. Наверное, лучше отойти просто от фамилий и сопоставить вложения с результатами. Для удобства соберём всё в таблицу.

Сезон Затраты, млн евро РПЛ Кубок России Еврокубки 2016/2017 26,4 3 место 1/8 (поражение от Анжи 0:4) 1/16 Лиги Европы (вылет от Андерлехта 0:2, 3:1) 2017/2018 95 5 место 1/16 (поражение от Динамо Спб 2:3) 1/8 Лиги Европы (поражение от РБ Лейпцига 1:2, 1:1) 2018/2019 37 Чемпионы 1/8 (поражение от Ростова 1:3) 1/8 Лиги Европы (поражение от Вильярреала 1:3, 1:2) 2019/2020 67,7 Чемпионы Обладатели Кубка России 4 место в группе Лиги чемпионов 2020/2021 32,7 ? 1/8 (поражение от Арсенала Тула 1:2) 4 место в группе Лиги чемпионов

Итак, за пять лет «Зенит» потратил на новичков 258,8 миллиона евро. При таких солидных затратах питерцы дважды стали чемпионами России и один раз выиграли национальный кубок. Что до еврокубков, то дальше 1/8 Лиги Европы «сине-бело-голубые» не забирались. На фоне четверти миллиарда евро затрат на трансферы результаты «Зенита» выглядят очень и очень слабыми. И потенциальное третье чемпионство подряд не сильно изменит впечатление. Не хочется говорить, что «Зенит» выбросил сотни миллионов на ветер, ведь некоторые трансферы себя оправдали, но посмотрев в таблицу выше такие мысли появляются.