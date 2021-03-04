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​Ганчаренко оценил вхождение Алексея Березуцкого в его штаб

04 Марта 2021, 18:33,

Рулевой ЦСКА Виктор Ганчаренко высказался о вхождении в свой тренерский штаб Алексея Березуцкого. Ранее Алексей работал в «армейском» клубе помощником гендиректора по вопросам спорта, но в январе он стал тренером и воссоединился со своим братом Василием.

Решение Березуцкого войти в тренерский штаб ЦСКА Ганчаренко назвал отличным ходом.

«На мой взгляд, братья Березуцкие не могут работать порознь. Они прекрасно дополняют друг друга, так что здесь не было никаких сомнений. Умные ребята, способны правильно выразить свои мысли, передать свой богатый опыт футболистам», - рассказал белорусский специалист, чьи слова приводятся на клубном сайте ЦСКА.

После двадцати сыгранных туров чемпионата России ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице. «Армейцы» на пять зачётных баллов отстают от лидирующего «Зенита».

В ближайшем туре Премьер-лиги ЦСКА в родных стенах сыграет против «Ахмата». Игра пройдёт в субботу, шестого марта. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в два часа дня по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ЦСКА Москва, Виктор Ганчаренко, Алексей Березуцкий
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