​Влашич – на третьем месте в рейтинге самых дорогих футболистов не из топ-5 лиг

Transfermarkt продолжает радовать футбольных фанатов различными рейтингами о стоимости футболистов. На этот раз экспертами был составлен рейтинг самых дорогих игроков без учёта тех, кто выступает в топовой пятёрке европейских лиг.

Верхние две строчки заняли Давид Нерес и Андре Онана из «Аякса», которые оцениваются в 36 миллионов евро. На третьей позиции расположился полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич со стоимостью в 30 миллионов евро.

В сезоне 2020/2021 Никола Влашич провёл за ЦСКА двадцать четыре матча, в которых забил девять голов и отдал шесть голевых передач.