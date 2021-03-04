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​Влашич – на третьем месте в рейтинге самых дорогих футболистов не из топ-5 лиг

04 Марта 2021, 18:24,

Transfermarkt продолжает радовать футбольных фанатов различными рейтингами о стоимости футболистов. На этот раз экспертами был составлен рейтинг самых дорогих игроков без учёта тех, кто выступает в топовой пятёрке европейских лиг.  

Верхние две строчки заняли Давид Нерес и Андре Онана из «Аякса», которые оцениваются в 36 миллионов евро. На третьей позиции расположился полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич со стоимостью в 30 миллионов евро.

 

В сезоне 2020/2021 Никола Влашич провёл за ЦСКА двадцать четыре матча, в которых забил девять голов и отдал шесть голевых передач.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ЦСКА Москва, Аякс, Никола Влашич, Андре Онана, Давид Нерес
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