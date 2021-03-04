Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Широков: «Кого воспитал Сёмин? Не рассказывайте сказки про Миранчука»

04 Марта 2021, 15:45,

Известный в прошлом футболист национальной сборной России Роман Широков в интервью Рейтингу Букмекеров высказался по поводу Юрия Сёмина.

Широков считает, что при Сёмине «Локомотив» не прогрессировал, а выигранные титулы являются результатом слабости других команд.

«Кого он воспитал? Не рассказывайте сказки про Миранчука – он играл до него. И Алексей говорил, что только сейчас начал нормально тренироваться, понял, что это такое», - высказал своё мнение Широков.

Напомним, «Локомотив» все три своих титула чемпиона России завоевал под руководством Юрия Сёмина. В конце весны прошлого года у тренера истёк срок трудового соглашения с «железнодорожниками», и тогдашние руководители клуба приняли решение не подписывать новый контракт. С лета команду возглавляет сербский специалист Марко Николич.

Отметим, что Алексей Миранчук, воспитанник «Локомотива», осенью прошлого года перебрался в «Аталанту» из Серии А.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Локомотив Москва, Юрий Сёмин, Роман Широков
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Два удаления, камбэк Промеса и чудесный Хвича: «Спартак» проиграл «Рубину» впервые за 82 месяца
Два удаления, камбэк Промеса и чудесный Хвича: «Спартак» проиграл «Рубину» впервые за 82 месяца
«МЮ» против «Милана» и другие пары 1/8 финала Лиги Европы
«МЮ» против «Милана» и другие пары 1/8 финала Лиги Европы
​Какие команды РПЛ попадут в еврокубки
​Какие команды РПЛ попадут в еврокубки
Экс-футболист «Интера»: «Ювентус» не прогрессирует из-за Роналду»
Экс-футболист «Интера»: «Ювентус» не прогрессирует из-за Роналду»
Снова скука в матче грандов АПЛ: «Челси» и «Манчестер Юнайтед» разошлись нулевым миром
Снова скука в матче грандов АПЛ: «Челси» и «Манчестер Юнайтед» разошлись нулевым миром


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола