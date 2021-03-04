​Широков: «Кого воспитал Сёмин? Не рассказывайте сказки про Миранчука»

Известный в прошлом футболист национальной сборной России Роман Широков в интервью Рейтингу Букмекеров высказался по поводу Юрия Сёмина.

Широков считает, что при Сёмине «Локомотив» не прогрессировал, а выигранные титулы являются результатом слабости других команд.

«Кого он воспитал? Не рассказывайте сказки про Миранчука – он играл до него. И Алексей говорил, что только сейчас начал нормально тренироваться, понял, что это такое», - высказал своё мнение Широков.

Напомним, «Локомотив» все три своих титула чемпиона России завоевал под руководством Юрия Сёмина. В конце весны прошлого года у тренера истёк срок трудового соглашения с «железнодорожниками», и тогдашние руководители клуба приняли решение не подписывать новый контракт. С лета команду возглавляет сербский специалист Марко Николич.

Отметим, что Алексей Миранчук, воспитанник «Локомотива», осенью прошлого года перебрался в «Аталанту» из Серии А.