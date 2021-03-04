Новичок «Краснодара» за 12 минут игры получил полугодовую зарплату и уехал во Францию

Арендовав защитника Амбруаза Ойонго до конца сезона, «Краснодар» рассчитывал на серьёзное усиление своей оборонительной линии. Впрочем, в первом же поединке за «быков» футболист получил серьёзную травму, повредив крестообразную связку. Ойонго сыграл за краснодарский клуб только двенадцать минут.

Агент игрока Адриен Дюран сообщил «Спорт-Экспрессу», что после операции Ойонго вернётся в «Монпелье». При этом «Краснодар» выплатил игроку зарплату до конца сезона.

Травма крестообразной связки вынуждает двадцатидевятилетнего Ойонго пропустить остаток нынешнего сезона. Скорее всего, камерунский защитник сможет вернуться на футбольное поле только осенью.