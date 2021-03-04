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Новичок «Краснодара» за 12 минут игры получил полугодовую зарплату и уехал во Францию

04 Марта 2021, 15:15,

Арендовав защитника Амбруаза Ойонго до конца сезона, «Краснодар» рассчитывал на серьёзное усиление своей оборонительной линии. Впрочем, в первом же поединке за «быков» футболист получил серьёзную травму, повредив крестообразную связку. Ойонго сыграл за краснодарский клуб только двенадцать минут.

Агент игрока Адриен Дюран сообщил «Спорт-Экспрессу», что после операции Ойонго вернётся в «Монпелье». При этом «Краснодар» выплатил игроку зарплату до конца сезона.

Травма крестообразной связки вынуждает двадцатидевятилетнего Ойонго пропустить остаток нынешнего сезона. Скорее всего, камерунский защитник сможет вернуться на футбольное поле только осенью.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Краснодар, Монпелье, Амбруаз Ойонго
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