​Кузяева признали лучшим игроком «Зенита» в феврале

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев был признан лучшим игроком питерской команды в феврале. Таковы результаты проведённого опроса.

Далер Кузяев принимал участие в обоих февральских официальных матчах «Зенита» - в Кубке России против тульского «Арсенала» (1:2) и в чемпионате против «Ростова» (2:2). Кузяев отыграл соответственно 72 и 82 минуты и забил по одному голу в каждой из игр.

«Зенит» вылетел из Кубка России, но остаётся на вершине турнирной таблицы Премьер-лиги с отрывом в пять зачётных баллов от ближайшего преследователя в лице ЦСКА. В ближайшем туре питерцы сыграют против «Рубина» на выезде.