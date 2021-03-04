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Трахтенберг рассказал о самочувствии Романцева

04 Марта 2021, 13:32,

Экс-директор столичного «Спартака» Леонид Трахтенберг рассказал о состоянии здоровья легендарного тренера «красно-белых» Олега Романцева.

«Олега Ивановича перевели из реанимации в палату. Голос относительно бодрый. Это радует! Но звонками, даже с пожеланиями скорейшего выздоровления, лучше не беспокоить», - гласит сообщение Трахтенберга в «Твиттере».

Во вторник, второго марта, Романцев был госпитализирован. В одной из московских больниц 67-летнего тренера успешно прооперировали.

Напомним, что Олег Иванович большую часть тренерской карьеры провел в «Спартаке». Он возглавлял «красно-белых» с 1989-го по 1995-й и с 1997-го по 2003-й год.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Олег Романцев, Леонид Трахтенберг
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