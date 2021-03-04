Уткин объяснил, почему Розанову дали прозвище «дяденька»

Бывший футбольный комментатор, а ныне популярный блогер Василий Уткин рассказал, почему Юрию Розанову дали прозвище «дяденька».

«В том, что Юру называли дяденькой, нет ни родственного, ни признания старшинства. «Здрасьте, дяденьки!» - его стандартное приветствие. Отсюда и пошло», - гласит сообщение Василия в «Твиттере».

Юрий Альбертович Розанов ушел из жизни в среду, третьего марта. Причиной смерти стало онкологическое заболевание. Известный комментатор боролся с раком последние несколько лет.

Напомним, что в 2012-м году Розанов был признан лучшим спортивным комментатором России.