Девушка дня – Ирен Гарсия Морено: Как выглядит испанка, с которой Мамаев изменил своей жене

Есть такие люди, которые не могут жить без скандалов. Павел Мамаев – как раз из их числа. В понедельник, 2 марта, его супруга Алана выложила сторис, в которых сообщила об измене мужа в Испании с местной моделью – Ирен Гарсией Морено.

Спустя сутки Алана Мамаева вновь попала на первые полосы таблоидов, якобы предприняв попытку самоубийства. Позже эта информация была опровергнута.

Так кто же такая Ирен Гарсия Морено? О ней известно лишь то, её 28 лет, она является моделью, а также осуществляет юридическую консультацию. Может быть, Мамаев общался с ней по поводу тонкостей спортивного права?

Но после того, как вы увидите фотографии этой красотки, все вопросы у вас сразу отойдут на второй план.

Любуйтесь и не благодарите.