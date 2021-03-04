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Девушка дня – Ирен Гарсия Морено: Как выглядит испанка, с которой Мамаев изменил своей жене

04 Марта 2021, 12:12,

Есть такие люди, которые не могут жить без скандалов. Павел Мамаев – как раз из их числа. В понедельник, 2 марта, его супруга Алана выложила сторис, в которых сообщила об измене мужа в Испании с местной моделью – Ирен Гарсией Морено.

Спустя сутки Алана Мамаева вновь попала на первые полосы таблоидов, якобы предприняв попытку самоубийства. Позже эта информация была опровергнута.

Так кто же такая Ирен Гарсия Морено? О ней известно лишь то, её 28 лет, она является моделью, а также осуществляет юридическую консультацию. Может быть, Мамаев общался с ней по поводу тонкостей спортивного права?

Но после того, как вы увидите фотографии этой красотки, все вопросы у вас сразу отойдут на второй план.

Любуйтесь и не благодарите.

 
Евро-Футбол.Ру Максим Малюков
Теги: Павел Мамаев, Алана Мамаева, Ирен Гарсия Морено
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Комментарии (7)
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0
FORZAYOU
04 Марта 2021, 12:58

не кормят её? Мамай подкормит "борщом")

1
Куляба
04 Марта 2021, 12:32

так она оказывается юридические консультации ведёт! ну тогда усё ясно, НЕ БЫЛО ИЗМЕНЫ, просто Паштет спрашивал, как ему апелляцию по делу о драке подать правильнее в Высокий суд!
во СМИ раскрутили ))

1
Zenituwka
04 Марта 2021, 12:28

Так себе бабенка, но симпотнее чем Алана

1
CELTIC FROST
04 Марта 2021, 12:24

Понятное дело, что по сравнению с этой потерявшей берега "дочерью гор", давно похожей на переборщившего с татуировками и пластическими операциями тощего Кащея, тут просто цветочек) Однако, измена есть измена (если она была), а шкуры есть шкуры. Нужны они тут, на страницах ЕФ?

1
Алексей Антоненко
04 Марта 2021, 12:29

Судя по количеству просмотров нужны :-)
Тем более мы очень редко такое ставим.
Посмотрите на британские таблоиды, там целые разделы посвящены такой тематике, и обычно они в разделе "Самые читаемые".

0
CELTIC FROST
04 Марта 2021, 12:59

Так это понятно, народ любит интриги, скандалы, расследования, а если к этому прилагается еще и "клубничка", симпатичные (желательно)) полуголые тела (в этом материале их, кстати, почти нет) - так тем более. Такова природа человека, поэтому у нас так, например, популярна желтая пресса и передачи типа пусть говорят) Однако здесь нужно соблюдать меру. А то в некоторых спортивных изданиях, действительно, таким новостям отводится едва ли не половина площади. Не повторите их ошибку.

1
el matador
04 Марта 2021, 12:46

Ну если разнообразить новости такими вот "вкусными" девочками, то я "за". Но только не часто )

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