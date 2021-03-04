Девушка дня – Ирен Гарсия Морено: Как выглядит испанка, с которой Мамаев изменил своей жене

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04 Марта 2021, 12:12,
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Есть такие люди, которые не могут жить без скандалов. Павел Мамаев – как раз из их числа. В понедельник, 2 марта, его супруга Алана выложила сторис, в которых сообщила об измене мужа в Испании с местной моделью – Ирен Гарсией Морено.
Спустя сутки Алана Мамаева вновь попала на первые полосы таблоидов, якобы предприняв попытку самоубийства. Позже эта информация была опровергнута.
Так кто же такая Ирен Гарсия Морено? О ней известно лишь то, её 28 лет, она является моделью, а также осуществляет юридическую консультацию. Может быть, Мамаев общался с ней по поводу тонкостей спортивного права?
Но после того, как вы увидите фотографии этой красотки, все вопросы у вас сразу отойдут на второй план.
Любуйтесь и не благодарите.
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Евро-Футбол.Ру Максим Малюков
|Теги: Павел Мамаев, Алана Мамаева, Ирен Гарсия Морено
не кормят её? Мамай подкормит "борщом")
так она оказывается юридические консультации ведёт! ну тогда усё ясно, НЕ БЫЛО ИЗМЕНЫ, просто Паштет спрашивал, как ему апелляцию по делу о драке подать правильнее в Высокий суд!
во СМИ раскрутили ))
Так себе бабенка, но симпотнее чем Алана
Понятное дело, что по сравнению с этой потерявшей берега "дочерью гор", давно похожей на переборщившего с татуировками и пластическими операциями тощего Кащея, тут просто цветочек) Однако, измена есть измена (если она была), а шкуры есть шкуры. Нужны они тут, на страницах ЕФ?
Судя по количеству просмотров нужны :-)
Тем более мы очень редко такое ставим.
Посмотрите на британские таблоиды, там целые разделы посвящены такой тематике, и обычно они в разделе "Самые читаемые".
Так это понятно, народ любит интриги, скандалы, расследования, а если к этому прилагается еще и "клубничка", симпатичные (желательно)) полуголые тела (в этом материале их, кстати, почти нет) - так тем более. Такова природа человека, поэтому у нас так, например, популярна желтая пресса и передачи типа пусть говорят) Однако здесь нужно соблюдать меру. А то в некоторых спортивных изданиях, действительно, таким новостям отводится едва ли не половина площади. Не повторите их ошибку.
Ну если разнообразить новости такими вот "вкусными" девочками, то я "за". Но только не часто )