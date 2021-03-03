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​Берг вернётся в «Гётеборг» летом

03 Марта 2021, 19:44,

Форвард «Краснодара» Маркус Берг летом вернётся в шведский «Гётеборг», где он начинал карьеру. Как сообщает газета Sportbladet, стороны уже договорились. Берг покинет российский клуб в статусе свободного агента, поскольку его действующий контракт с «быками» рассчитан до конца сезона.

Также, сообщает источник, в «Гётеборг» вернётся Оскар Вендт, у которого летом истекает срок контракта с мёнхенгладбахской «Боруссией».  

Маркус Берг выступает за «Краснодар» с лета 2019 года. Шведский форвард провёл за «быков» пятьдесят семь матчей, забил двадцать два гола и отдал восемь результативных передач.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Краснодар, Боруссия Мёнхенгладбах, Трансферы футбола - лето 2021, Маркус Берг, Гётеборг, Оскар Вендт
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