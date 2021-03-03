«Тамбову» опять запретили регистрировать футболистов

«Тамбов» снова получил запрет на регистрацию новых футболистов. Такое решение было принято по итогам заседания палаты по разрешению споров.

Санкции по отношению к «Тамбову» вызваны обеспечительной мерой в связи с задолженностью клуба перед Георгием Мелкадзе. Палата по разрешению споров обязала клуб погасить долги перед футболистом вместе с процентами за просрочку.

Как известно, «Тамбов» испытывает очень серьёзные финансовые трудности. Команда доиграет этот сезон за счёт досрочного получения причитающихся средств от РФС. Риск снятия «волков» с розыгрыша чемпионата России сохранялся до последнего.