«Тамбову» опять запретили регистрировать футболистов

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03 Марта 2021, 18:34,
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«Тамбов» снова получил запрет на регистрацию новых футболистов. Такое решение было принято по итогам заседания палаты по разрешению споров.
Санкции по отношению к «Тамбову» вызваны обеспечительной мерой в связи с задолженностью клуба перед Георгием Мелкадзе. Палата по разрешению споров обязала клуб погасить долги перед футболистом вместе с процентами за просрочку.
Как известно, «Тамбов» испытывает очень серьёзные финансовые трудности. Команда доиграет этот сезон за счёт досрочного получения причитающихся средств от РФС. Риск снятия «волков» с розыгрыша чемпионата России сохранялся до последнего.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Тамбов, Георгий Мелкадзе