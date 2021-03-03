Тимур Журавель отреагировал на смерть Юрия Розанова

Известный телекомментатор Тимур Журавель прокомментировал известие о смерти Юрия Розанова в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым.

«Первое, что испытал, когда услышал эту новость - опустошение. В нашей жизни это был больше, чем комментатор. Человек-глыба. Именно поэтому он добился такого успеха в этой профессии. Он не работал комментатором, когда садился к микрофону, он был человеком и реализовывал свой личностный масштаб. Юрий Альбертович не просто гонял мяч или перечислял статистику, он проживал матч. Именно это и делало его настолько крутым», - сказал Журавель.

⚽ Спасибо, Дяденька: В память о Юрии Розанове