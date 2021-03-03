Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Тимур Журавель отреагировал на смерть Юрия Розанова

03 Марта 2021, 17:55,

Известный телекомментатор Тимур Журавель прокомментировал известие о смерти Юрия Розанова в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым.

«Первое, что испытал, когда услышал эту новость - опустошение. В нашей жизни это был больше, чем комментатор. Человек-глыба. Именно поэтому он добился такого успеха в этой профессии. Он не работал комментатором, когда садился к микрофону, он был человеком и реализовывал свой личностный масштаб. Юрий Альбертович не просто гонял мяч или перечислял статистику, он проживал матч. Именно это и делало его настолько крутым», - сказал Журавель.

Спасибо, Дяденька: В память о Юрии Розанове
Евро-Футбол.Ру Екатерина Нестерова
Теги: Юрий Розанов, Тимур Журавель
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Два удаления, камбэк Промеса и чудесный Хвича: «Спартак» проиграл «Рубину» впервые за 82 месяца
Два удаления, камбэк Промеса и чудесный Хвича: «Спартак» проиграл «Рубину» впервые за 82 месяца
«МЮ» против «Милана» и другие пары 1/8 финала Лиги Европы
«МЮ» против «Милана» и другие пары 1/8 финала Лиги Европы
​Какие команды РПЛ попадут в еврокубки
​Какие команды РПЛ попадут в еврокубки
Снова скука в матче грандов АПЛ: «Челси» и «Манчестер Юнайтед» разошлись нулевым миром
Снова скука в матче грандов АПЛ: «Челси» и «Манчестер Юнайтед» разошлись нулевым миром
Спорное удаление позволило «Реалу» обыграть «Аталанту»: Менди – герой, Миранчук на поле не появился
Спорное удаление позволило «Реалу» обыграть «Аталанту»: Менди – герой, Миранчук на поле не появился


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола