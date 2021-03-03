Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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Семак ответил на вопрос, может ли он возглавить сборную России

03 Марта 2021, 15:46,

До старта чемпионата Европы остаётся всего лишь сто дней. В среду прошла пресс-конференция, участником которой стал Сергей Семак. У наставника «Зенита» спросили, может ли он в будущем возглавить сборную России.

«Мы живём настоящим», - ответил Семак на этот вопрос. «У сборной есть тренер, и мы переживаем за него и за команду», - добавил рулевой «сине-бело-голубых».

Станислав Черчесов возглавляет сборную России с 2016 года. В 2018 году тренер привёл национальную команду к четвертьфиналу домашнего чемпионата мира.

Напомним, соперниками сборной России на Евро-2020 станут команды Бельгии, Дании и Финляндии. Против бельгийцев и финнов команда Черчесова сыграет в Санкт-Петербурге, а против датчан - в Копенгагене. 
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит, Сборная России, Сергей Семак
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