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​Николичу не увеличили дисквалификацию

03 Марта 2021, 15:29,

По ходу дерби между «Локомотивом» и ЦСКА рулевой «железнодорожников» Марко Николич был удалён за споры с рефери. КДК РФС не наложил дополнительную дисквалификацию на сербского специалиста. Николич автоматически пропустит лишь один матч – против тульского «Арсенала» в понедельник, восьмого марта.

В то же время за проявление неспортивного поведения Николичу придётся заплатить штраф в размере пятидесяти тысяч рублей.

«Локомотив» располагается на седьмой позиции в турнирной таблице российского чемпионата после двадцати сыгранных туров. Впрочем, от второго ЦСКА «железнодорожники» отстают всего на шесть зачётных баллов.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Локомотив Москва, Марко Николич
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