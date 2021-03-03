​Николичу не увеличили дисквалификацию

По ходу дерби между «Локомотивом» и ЦСКА рулевой «железнодорожников» Марко Николич был удалён за споры с рефери. КДК РФС не наложил дополнительную дисквалификацию на сербского специалиста. Николич автоматически пропустит лишь один матч – против тульского «Арсенала» в понедельник, восьмого марта.

В то же время за проявление неспортивного поведения Николичу придётся заплатить штраф в размере пятидесяти тысяч рублей.

«Локомотив» располагается на седьмой позиции в турнирной таблице российского чемпионата после двадцати сыгранных туров. Впрочем, от второго ЦСКА «железнодорожники» отстают всего на шесть зачётных баллов.