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​Дзюба отреагировал на смерть Юрия Розанова

03 Марта 2021, 14:21,

В среду из жизни ушёл без преуменьшения великий комментатор Юрий Розанов. Форвард «Зенита» Артём Дзюба отреагировал на печальную новость, записав видеообращение.

Дзюба назвал Розанова эпохой, комментатором, на котором многие, в том числе и сам Артём, выросли.

По словам Дзюбы, он заочно был знаком с Розановым, они передавали друг другу приветы. Футболист сожалеет, что им не удалось пообщаться вживую. «Я, наверное, даже стеснялся», - объяснил ситуацию Артём.

«Мы вас не забудем. Вы действительно величина и многое дали спорту в целом. Тяжёлый день», - сказал Дзюба.

Напомним, что на протяжении последних лет Юрий Розанов боролся с раком.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Артём Дзюба, Юрий Розанов
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