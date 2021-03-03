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Реакция Федуна на смерть Розанова

03 Марта 2021, 13:26,

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун отреагировал на смерть известного футбольного комментатора Юрия Розанова.

В беседе с корреспондентом издания «Спорт-экспресс» руководитель заявил, что считает Юрия Альбертовича одним из лучших среди комментаторов. Также Федун выразил соболезнования родным и близким Розанова.

«Он всегда позитивно комментировал матчи «Спартака». В сердцах наших болельщиков память о нем останется», - высказался Федун.

Розанов скончался сегодня, третьего марта, в возрасте 59 лет. Последние годы комментатор боролся с онкологическим заболеванием.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Леонид Федун, Юрий Розанов
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