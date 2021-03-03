Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Чудовищная новость, лучший среди нас»: Губерниев отреагировал на смерть Розанова

03 Марта 2021, 12:59,

Популярный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на смерть своего коллеги Юрия Розанова.

«Чудовищная новость. Невозможно в это поверить. Лучший среди нас в профессии. Его репортажи на века. Продолжатель славных советских традиций и создатель своего стиля - это Юрий Розанов», - заявил Губерниев в своем «Телеграме».

Юрий Альбертович ушел из жизни сегодня, третьего марта, в возрасте 59 лет. Последнее время Розанов боролся с онкологическим заболеванием.

Он начал свой путь комментатора в 1996-м году. В 2012-м году Розанову вручили премию ТЭФИ как лучшему спортивному комментатору страны.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Дмитрий Губерниев, Юрий Розанов
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Два удаления, камбэк Промеса и чудесный Хвича: «Спартак» проиграл «Рубину» впервые за 82 месяца
Два удаления, камбэк Промеса и чудесный Хвича: «Спартак» проиграл «Рубину» впервые за 82 месяца
​Какие команды РПЛ попадут в еврокубки
​Какие команды РПЛ попадут в еврокубки
«МЮ» против «Милана» и другие пары 1/8 финала Лиги Европы
«МЮ» против «Милана» и другие пары 1/8 финала Лиги Европы
Снова скука в матче грандов АПЛ: «Челси» и «Манчестер Юнайтед» разошлись нулевым миром
Снова скука в матче грандов АПЛ: «Челси» и «Манчестер Юнайтед» разошлись нулевым миром
Спорное удаление позволило «Реалу» обыграть «Аталанту»: Менди – герой, Миранчук на поле не появился
Спорное удаление позволило «Реалу» обыграть «Аталанту»: Менди – герой, Миранчук на поле не появился


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола