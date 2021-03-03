«Чудовищная новость, лучший среди нас»: Губерниев отреагировал на смерть Розанова

Популярный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на смерть своего коллеги Юрия Розанова.

«Чудовищная новость. Невозможно в это поверить. Лучший среди нас в профессии. Его репортажи на века. Продолжатель славных советских традиций и создатель своего стиля - это Юрий Розанов», - заявил Губерниев в своем «Телеграме».

Юрий Альбертович ушел из жизни сегодня, третьего марта, в возрасте 59 лет. Последнее время Розанов боролся с онкологическим заболеванием.

Он начал свой путь комментатора в 1996-м году. В 2012-м году Розанову вручили премию ТЭФИ как лучшему спортивному комментатору страны.