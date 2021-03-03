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Митрески: «Россия - великая держава, при Путине всё становится только лучше»

03 Марта 2021, 12:49,

Экс-футболист московского «Спартака» Игор Митрески рассказал о своем отношении к России и президенту страны Владимиру Путину.

«Россия - великая держава! У нас к Путину относятся с очень большим уважением. Россия поменялась, открылось столько крутых стадионов. При таком президенте все становится только лучше», - передает слова Митрески издание Sport24.

Напомним, что македонский защитник выступал в составе «красно-белых» с 2001-го по 2004-й год. Вместе с московским клубом Митрески становился чемпионом России и победителем Кубка страны.

За сборную Македонии Игор провел 70 поединков и отметился забитым мячом.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Владимир Путин, Игор Митрески
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Комментарии (5)
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3
AndrewS
03 Марта 2021, 14:11

Интересно, что он видел в России, кроме стадионов и собственной зарплатной ведомости... А помолчал бы, так никто и не узнал бы, что он "у отца третий сын"(с) ! :)

0
HG2017
03 Марта 2021, 14:52

А кто сказал, что уровень жизни надо оценивать по заброшенным деревням?!

3
Underdog
03 Марта 2021, 13:58

Имея чулок набитый деньгами любая страна буде казаться великой

3
Юбор
03 Марта 2021, 13:43

Постоял в воротах, всё охватил, и ничего не понял.

3
overkill666
03 Марта 2021, 13:11

Эх, Игор Игор...

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