Митрески: «Россия - великая держава, при Путине всё становится только лучше»

Экс-футболист московского «Спартака» Игор Митрески рассказал о своем отношении к России и президенту страны Владимиру Путину.

«Россия - великая держава! У нас к Путину относятся с очень большим уважением. Россия поменялась, открылось столько крутых стадионов. При таком президенте все становится только лучше», - передает слова Митрески издание Sport24.

Напомним, что македонский защитник выступал в составе «красно-белых» с 2001-го по 2004-й год. Вместе с московским клубом Митрески становился чемпионом России и победителем Кубка страны.

За сборную Македонии Игор провел 70 поединков и отметился забитым мячом.