Ушёл из жизни комментатор Юрий Розанов

Сегодня, третьего марта, скончался известный футбольный комментатор Юрий Розанов. Он ушел из жизни в возрасте 59 лет. Об этом посредством «Твиттера» сообщил его коллега Михаил Моссаковский.

«Умер Юра Розанов. Через 15 минут эфир. Не знаю, как работать», - гласит сообщение журналиста.

Последнее время Розанов боролся с раком. Минувшим летом он заявлял, что пошел на поправку, однако спустя некоторое время у комментатора были выявлены новые образования.

Розанов начал работать комментатором в 1996-м году на «НТВ-Плюс». В 2012-м году Юрий Альбертович получил премию ТЭФИ как лучший спортивный комментатор страны.