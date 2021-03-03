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Ушёл из жизни комментатор Юрий Розанов

03 Марта 2021, 11:55,

Сегодня, третьего марта, скончался известный футбольный комментатор Юрий Розанов. Он ушел из жизни в возрасте 59 лет. Об этом посредством «Твиттера» сообщил его коллега Михаил Моссаковский.

«Умер Юра Розанов. Через 15 минут эфир. Не знаю, как работать», - гласит сообщение журналиста.

Последнее время Розанов боролся с раком. Минувшим летом он заявлял, что пошел на поправку, однако спустя некоторое время у комментатора были выявлены новые образования.

Розанов начал работать комментатором в 1996-м году на «НТВ-Плюс». В 2012-м году Юрий Альбертович получил премию ТЭФИ как лучший спортивный комментатор страны.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Юрий Розанов, Михаил Моссаковский
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Комментарии (17)
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1
Andreas
03 Марта 2021, 15:01

Очень, жаль.

1
только не мясо!!!
03 Марта 2021, 14:44

Уходят лучшие... Очень жаль... Светлая память...

1
AndrewS
03 Марта 2021, 14:13

Да, в футболе Юрий Альбертович понимал!.. Очень жаль. Светлая память!..

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2
Underdog
03 Марта 2021, 13:57

Светлая память. Профессионал своего дела с большой буквы

3
Promt Roman
03 Марта 2021, 13:56

Один из немногих, кого действительно было приятно слушать.

3
CELTIC FROST
03 Марта 2021, 13:46

Очень, очень жаль. Ушел один из самых запоминающихся, перестало биться сердце настоящего профессионала и интересного человека, искренне влюбленного в свое дело. Светлая память, Юрий Альбертович.

1
odessa83234
03 Марта 2021, 13:14

Впервые услышал Юрия Альбертовича на матче НХЛ, конец 90-х. Получил два удовольствия сразу: от зарубы на льду и от комментария...

2
Жигуль
03 Марта 2021, 13:09

Один из моих любимых комментаторов. Покойся с миром.

2
overkill666
03 Марта 2021, 13:07

ого.. очень жаль. Профессионал с большой буквы. соболезнования родным и близким...

0
fireland
03 Марта 2021, 13:05
F
4
Sergo
03 Марта 2021, 13:05

Считаю его, наряду с Трушечкиным и Стогниенко, одним из самых профессиональных и классных комментаторов на отечественном телевидении. Очень жаль.

3
Marco Van Basten
03 Марта 2021, 12:47

Он был очень крут, светлая память

3
dio
03 Марта 2021, 12:40

Вечная память. Настоящий профи.

3
Роман Мамедов
03 Марта 2021, 12:35

молодой совсем царство небесное

1
Манчестерский Иппатий
03 Марта 2021, 12:13

RIP

2
KLINSMANN
03 Марта 2021, 12:12

Печаль :(

2
FORZAYOU
03 Марта 2021, 12:12

Жаль...

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