Ушёл из жизни комментатор Юрий Розанов

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03 Марта 2021, 11:55,
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Сегодня, третьего марта, скончался известный футбольный комментатор Юрий Розанов. Он ушел из жизни в возрасте 59 лет. Об этом посредством «Твиттера» сообщил его коллега Михаил Моссаковский.
«Умер Юра Розанов. Через 15 минут эфир. Не знаю, как работать», - гласит сообщение журналиста.
Последнее время Розанов боролся с раком. Минувшим летом он заявлял, что пошел на поправку, однако спустя некоторое время у комментатора были выявлены новые образования.
Розанов начал работать комментатором в 1996-м году на «НТВ-Плюс». В 2012-м году Юрий Альбертович получил премию ТЭФИ как лучший спортивный комментатор страны.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Юрий Розанов, Михаил Моссаковский
Очень, жаль.
Уходят лучшие... Очень жаль... Светлая память...
Да, в футболе Юрий Альбертович понимал!.. Очень жаль. Светлая память!..
Светлая память. Профессионал своего дела с большой буквы
Один из немногих, кого действительно было приятно слушать.
Очень, очень жаль. Ушел один из самых запоминающихся, перестало биться сердце настоящего профессионала и интересного человека, искренне влюбленного в свое дело. Светлая память, Юрий Альбертович.
Впервые услышал Юрия Альбертовича на матче НХЛ, конец 90-х. Получил два удовольствия сразу: от зарубы на льду и от комментария...
Один из моих любимых комментаторов. Покойся с миром.
ого.. очень жаль. Профессионал с большой буквы. соболезнования родным и близким...
Считаю его, наряду с Трушечкиным и Стогниенко, одним из самых профессиональных и классных комментаторов на отечественном телевидении. Очень жаль.
Он был очень крут, светлая память
Вечная память. Настоящий профи.
молодой совсем царство небесное
RIP
Печаль :(
Жаль...