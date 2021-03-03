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Евсеев: «Раньше у «Спартака» были игроки более сильные, Тедеско - заложник»

03 Марта 2021, 10:59,

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев высказался о неудачном возобновлении сезона в исполнении московского «Спартака».

«Раньше у «Спартака» были игроки более сильные. Тренер - заложник. Играет с теми, кто есть. После поражений команда оказалась в непростой ситуации», - гласит сообщение специалиста в «Инстаграме».

Напомним, что после зимнего перерыва «красно-белые» провели два поединка. Сначала подопечные Доменико Тедеско вылетели из Кубка России, уступив на стадии 1/8 финала московскому «Динамо» (0:2). Затем «Спартак» встречался с казанским «Рубином» в 20-м туре Премьер-лиги. Игра состоялась на «Открытие-Арене» и завершилась поражением столичного клуба со счетом 0:2.

«Спартак» занимает четвертое место в чемпионате России, отставая от лидирующего «Зенита» на семь очков.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Доменико Тедеско, Вадим Евсеев
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