Мусаев сделал «требл» с «Краснодаром»: Сколько это можно терпеть?

«Успехи» «Краснодара» в нынешнем сезоне просто феноменальны. За минувшую неделю «быки» оформили своеобразный «требл», вылетев из Лиги Европы, из Кубка России, а также в очередной раз потеряв очки в Премьер-лиге. Даже последнему краснодарскому школьнику понятно, что первопричина таких неудач – Мурад Мусаев. Тренер, который чудом получил назначение в один из сильнейших клубов России, но при этом совершенно не соответствующий ему ни по опыту, ни по квалификации.

В интернете вовсю ходит шутка: «Три вещи, на которые можно смотреть вечно: как горит огонь, как течет вода и как «Краснодар» не увольняет Мусаева». Серьёзно, у Мурада Олеговича будто иммунитет от увольнения или какой-то чит-код на футбольное бессмертие, иначе объяснить его пребывание у руля «Краснодара» невозможно.

Embed from Getty Images

Единственная причина, почему Мусаев до сих пор у руля «Краснодара» - его абсолютная лояльность и преданность Сергею Галицкому. Владелец «быков» так или иначе вмешивался в тренерский процесс на протяжении всей истории этого клуба, и каждый раз, когда тренеры проявляли вольность и самостоятельность – Галицкий их убирал.

Официально Мусаев тренирует «Краснодар» с июня 2020 года, так как до этого он не имел лицензии Pro. Однако фактически Мусаев стоит у руля «Краснодара» с момента увольнения Игоря Шалимова, т.е. с апреля 2018 года.

Начиналось всё, как мы помним, весьма недурно: в первые два сезона «Краснодар» дважды финишировал на третьей позиции, пробиваясь в Лигу чемпионов. Успех? Безусловно. Но современный футбол таков, что никто не живёт прошлым. Результат и качественную игру нужно показывать здесь и сейчас. А у «Краснодара» с этим огромные проблемы.

Формально, «быки» остались последним российским клубом в еврокубках, но случилось это всё благодаря лишь одной победе над «Ренном». Всё остальное – слёзы и позор, включая недавние мучения в противостоянии с загребским «Динамо». Такой безвольной игры болельщики не видели уже очень давно.

Embed from Getty Images

В Премьер-лиге ситуация не лучше – «Краснодар» занимает 8-ю строчку, имея в активе лишь 31 очко. Учитывая качество игры «быков» и плотность в таблице, никто не удивится, если южане и вовсе финишируют в нижней части турнирной таблицы.

Но даже не это расстраивает больше всего. Давайте вспомним о том мифе, который «Краснодар» вселил в умы болельщиков за последние годы? У нас есть своя академия, мы готовим молодых российских футболистов, на которых будет строиться команда. У нас есть многолетняя стратегия развития. Вот у нас и молодой тренер есть, смотрите. А что в сухом остатке?

Пожалуй, два самых талантливых российских игрока «Краснодара» Матвей Сафонов и Даниил Уткин были выведены из состава команды. Официальная информация – травмы, но если почитать телеграм-каналы и футбольные форумы, то там только и разговоров, что о конфликте между футболистами и клубом. Например, журналист «СЭ» Вячеслав Короткин заявил, что Сафонов и Уткин выведены из состава как раз из-за требования последних увеличить зарплату. Примерно такое же мы видели в 2019-м в отношении Ивана Игнатьева.

«Сверху» сказали, что надо показать молодняку его место, вот Мусаев и показывает. Он максимально удобный тренер для Галицкого, но при нём третье место – это потолок. Если «Краснодар» действительно хочет расти и становиться топ-клубом в России, нужно окончательно избавиться от этого «кумовства» и приглашать не удобных, а профессиональных тренеров. Если уж так нравится Мусаев, можно предложить ему место в руководстве клуба. Думаем, там найдется какое-нибудь «жирное» местечко для лояльного Мурада Олеговича.

Максим МАЛЮКОВ

